港股反彈291點 內房物管股造好

美國2月消費物價指數（CPI）符合預期，加上市場逐漸消化矽谷銀行（SVB）倒閉事件，隔晚美國三大指數全線造好，帶動港股早段曾飆近500點，惟其後跌幅收窄，收報19539點，升291點；科指收升75點，報3866點；國指收升120點，報6559點，大市成交減至1081億元，為上周四以來最少。

成交減至1081億



國家統計局公布，內地首2個月房地產開發投資按年跌5.7%。新聞發言人付凌暉表示，在一系列房地產政策起效下，加上經濟回暖，房地產市場出現積極變化，市場銷售跌幅明顯收窄。消息刺激內房及物管股走高，龍湖（960）收揚4.5%，報21元；碧桂園服務（6098）漲4.5%，報12.9元；碧桂園（2007）升近3%，報2.07元。



金利豐證券研究部執行董事黃德几稱，港股反彈動力不足，料要待恒指企穩19600點及250天線（19878點）之上，才能確認完成調整。