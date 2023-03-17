長實多賺2%派息1.85元 李澤鉅：樓市剛需不變

長和系公佈2022年業績，長實集團（1113）全年純利按年升2.1%，至216.83億元；末期息派1.85元，按年增3.4%。集團主席李澤鉅指，受加息影響，本地樓市難免受壓，惟剛性需求不變，房屋政策及利率走向將繼續主導樓市。長和（001）全年純利則錄366.8億元，按年增9.5%，末期息增12%至2.086元。



長和去年收益總額4572.3億元，按年增3%；EBITA總額1421.3億元，按年增5%。長實收入563.41億元，按年減少9.26%。其中物業銷售收入減少32%，至257.56億元，主要包括香港Sea to Sky和21 Borrett Road第1期住宅單位及車位銷售；上海商用發展物業-世紀盛薈廣場銷售；以及廣州逸翠莊園和北京譽天下住宅單位銷售。物業租務收入減少12.7%，至58.43億元。集團預期，2023年完成物業有長江集團中心二期、波老道項目第2期，以及#LYOS等。



李澤鉅表示，外在因素如潛在通脹及經濟衰退結果、能源價格、地緣政治風險，以至貨幣及財務政策，聯同長期較高利率環境，仍然增添相當不確定情況，各項因素在不同程度上，對去年底及今年初業務構成考驗，並可能於年內縈繞。但他稱，通關帶動復甦可望對集團在中港業務帶來支持。

長和去年純利升近1成



他指，雖然營運表現繼續維持穩固，惟綜觀集團來年併購計劃，未必能錄得相若程度一次性收益，再加上眾多集團難以控制的阻力及外圍因素，預期將影響2023年業績。不過他又稱，該集團將不斷為股東物色可產生長期新增價值項目、改善資產負債表及整體財務狀況，確保持續具備應對挑戰韌力。

和記港口55億投資埃及



另外，長和旗下和記港口宣佈，將於埃及主要港口蘇科納港和亞歷山大港全新貨櫃碼頭B100作大型投資，總投資金額約7億美元（約55億港元）。