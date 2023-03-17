瑞信向央行借4220億應急

瑞士第二大金融機構瑞士信貸（Credit Suisse）公佈，將向瑞士央行借款500億瑞郎（約4220億港元），同時宣佈稱將回購不超過30億瑞郎（約253億港元）的營運公司（OpCo）高級債券。瑞士央行早前稱若有必要，將為瑞信提供額外流動性。有「末日博士」之稱的經濟學家魯賓尼（Nouriel Roubini）認為，瑞信風暴可能令瑞士難以應對，並指該行正面臨倒閉風險，並指瑞信可能因為規模太大而無法獲得救助。



瑞信表示，現正就10項以美元計價的高級債券提出現金要約，總代價達25億美元，並單獨向4項種以歐羅計價的高級債券提出要約，合共5億歐羅。根據要約文件中規定條款和條件，要約將於3月22日到期。

末日博士：規模太大恐失救



瑞信行政總裁Ulrich Koerner指，瑞信採取的一系列措施，反映集團對加強實力採取果斷行動，未來會繼續實施戰略轉型，以為客戶及股東創造價值。