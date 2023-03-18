憂美銀行倒閉風險降 恒指漲314點成交增

美國11大行聯手向第一共和銀行（First Republic Bank）注資300億美元，加上聯儲局資產負債表顯示上周大幅擴表，美股隔晚三大指數反彈。港股跟隨外圍向好，受科網、內房股等帶動，恒指收市漲314點，報19518點，重上100天線（19396）。大市成交額升48%至1649億元。



科網股集體飆升，百度（9888）發佈人工智能（AI）產品「文心一言」，並邀請首批用戶測試，首日申請的企業用戶已突破7萬，並獲花旗及中金等多間大行看好，股價曾急飆近17%，高見146元，收市仍升13.7%，報142.2元，為全日升幅最大藍籌；小米（1810）升4%收報11.34元；嗶哩嗶哩（9626）彈11%收報179.7元；騰訊（700）升1%，收報339.4元。

科網內房股集體飆升



內房物管股集體飆升。龍湖（960）全年多賺2%，並指去年底已對2023年境外債務全部提前償還，股價上揚3.1%，收報21.85元；碧桂園（2007）升7.7%，收報2.24元；旭輝（884）升6.8%，收報0.78元；碧桂園服務（6098）漲4.5%，收報13.4元。



體育用品股逆市大跌。李寧（2331）去年盈利升1%，花旗發表報告指李寧去年純利符合該行預期，惟遜於市場預期8%，該行予李寧目標價90.6元，評級為「買入」，李寧股價大挫9.9%，收報57.7元，為跌幅最大藍籌。



地產股個別發展，長和（001）今年核心盈利料增23%，獲高盛等多間大行維持買入評級，股價彈1.9%，收報48.8元；長實（1113）挫2.7%，收報47.5元；新鴻基（086）跌3%，收報2.99元。

分析：短線料持續反彈



光大證券國際證券策略師伍禮賢指出，港股昨日出現反彈，相信最大因素是對美國銀行倒閉風險的憂慮降低，市場憧憬下周聯儲局的加息步伐放緩，亦利好港股。他認為，港股反彈趨勢短線會持續，但通脹憂慮仍在，歐美經濟衰退的趨勢也未能逆轉，故在缺乏明顯上升動力情況下，恒指或會在250天線19850點附近爭持。