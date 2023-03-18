任睇No.1
  • 20º
  • 87%
  • 2023年3月18日 星期六
熱門： 中電郭文貴素海霖洪都拉斯蔡天鳳

日報新聞 > 金融

人行將降準25點子釋出5000億

2023-03-18 列印
■人民銀行公佈，將於3月27日降低金融機構存款準備金率0.25個百分點。
Previous Next

人民銀行公佈，將於3月27日降低金融機構存款準備金率0.25個百分點（不含已執行5%存款準備金率的金融機構）。本次下調後，金融機構加權平均存款準備金率約為7.6%。預期今次降準可釋放中長期資金約5000億人民幣。
  人行指，為推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，打好宏觀政策組合拳，提高服務實體經濟水平，保持銀行體系流動性合理充裕，決定降低金融機構存款準備金率。

人行表示，精準有力實施好穩健貨幣政策，更好發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，保持貨幣信貸總量適度、節奏平穩，保持流動性合理充裕，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配，更好地支持重點領域和薄弱環節，不搞大水漫灌，兼顧內外平衡，着力推動經濟高質量發展。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd