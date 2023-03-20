關注議息結果 迎重磅股放榜 恒指料19000關見支持

港股上周走勢飄忽日升日跌，恒指全周累升1%，惟受上周五美股回軟拖累，港股ADR及夜期齊見向下。分析指，美國銀行爆煲引發的環球金融風險，可能會在本周進一步影響外圍市場表現，港股目前處於「草木皆兵」階段，短線應在19000點有支持，但恐受制於19800點，後市仍要視乎美國聯儲局議息結果，以及重磅股業績表現。



美國矽谷銀行（SVB）爆煲引發銀行倒閉潮，瑞信危機令瑞士央行出手注資，歐美銀行引發的流動性危機引發市場焦慮，不過美股杜指上周僅微跌0.15%，標指和納指更分別升1.4%和4.4%。但美股於上周五下跌，拖累港股ADR報19187點，較上周五收市價低330點；夜期亦收報19248點，低水271點，預示今日港股或會低開。

ADR夜期齊向下



東亞銀行股票策略師陳偉聰指出，瑞銀和瑞信如能順利合併，將大大降低市場憂慮。陳偉聰又指出，上周五收市後，中國人民銀行宣佈下調金融機構存款準備金率0.25個百分點，本月27日生效，他認為短期內人行降準為中港股市帶來正面影響，相信中港股市表現會好於歐美市場。



金利豐證券研究部執行董事黃德几認為，環球金融市場動盪，影響外圍股市表現，但預期港股短線回落壓力不大，在19000點應有支持，相信未來一段時間將持續窄幅波動。



展望本周，聯儲局議息勢成焦點，美國銀行引發的危機，或會大大影響聯儲局加息抗通脹的步伐，市場對當局暫緩加息的預期持續升溫。



此外，本周港股踏入業績高峰期，騰訊（700）、中國移動（941）及美團（3690）等大藍籌排隊放榜。黃德几認為，上述幾間公司的業績以及前景都會較為理想，對港股有局部利好作用。他解釋，美國銀行危機引發市場憂慮監管、壞帳、倒閉等風險，外圍市場整體情緒蕭條。

人行降準有望沖喜



相比之下，他指中移動、騰訊等中國企業受外圍經濟影響甚小，而目前中國經濟已全面復常，故其業績前景或會相當理想。此外他又提到，目前中港兩地消費已逐步復甦，可關注餐飲、零售、旅行等板塊。