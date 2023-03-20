港股實名制今實施 業界憂影響成交額

俗稱「港股實名制」的投資者識別碼制度今日（20日）起正式實施，意味未完成授權登記的投資者，即日起只能賣出、不能買入股票。有本地券商指，約92%客戶已完成實名制登記。不過有證券界人士直言，仍有部份客戶因憂慮私隱失去保障，至今未提交同意書，或對成交額造成負面影響。



據證監會最新報告顯示，截至去年12月底的9個月，證監會向經紀索取交易及帳戶紀錄的個案，多達4600多宗。投資者識別碼制度推行之後，監管部門可更有效監察市場。要留意的是，投資者識別碼制度不適用於首次公開招股（IPO），因為首次公開招股只涉及股份認購而不涉及買賣。

耀才：92%客戶已登記



耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，公司現時有約92%客戶已經作實名登記，預期未完成授權客戶需要用戶口時會作登記。他續指，每次客戶登入公司的交易平台都有提示出來提醒客戶作登記，並附上港交所及證監會解釋條文，相信客戶明白及理解會有此制度。



富途回應查詢時亦表示，公司大部份客戶已做授權，當中活躍戶口去做這個授權誘因相對較大。



不過，香港證券及期貨專業總會會長陳志華指出，估計業界普遍都只有約3成到4成的回覆率，有客戶是因為未必注意到有關措施，亦會有部份客戶，是無論有甚麼新措施，都是抱著愛理不理的態度，甚至有部份未回而覆態度較負面的客戶，對於港股實名制措施收集其個人信息私隱保障仍感到十分擔憂。



被問及憂慮有資金或因新制度而流走，陳志華指出，有人對此感到憂慮，因為新制度生效後，未簽回確認函的客戶，只能沽出現有持倉，而不能買入新持倉，對於成交額而言始終是負面影響因素，現作為行業的一份子，只能被動的希望此類型客戶持倉較少，對市場產生的負面影響愈少愈好。