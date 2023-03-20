內地停GDR審批 擬改上市政策

有外電上周報道，中國監管機構正暫停審批中企發行全球存託憑證（GDR）的新申請，因為擔心GDR會對A股市場造成下行壓力。不過，有市場人士表示，內地並非「叫停」GDR發行，而是中國上市政策有所更改，令GDR發行方面亦有相應的更新。IFR亦曾報道，中國將實施新的海外上市規則，才暫停審批GDR。

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彭博上周引述知情人士說，由於內地投資者認購大量GDR，並將其轉換成內地股份以賺取差價，引起監管機構憂慮會令A股市場有下行壓力，故正暫停審批GDR新申請，其中包括鋰電池巨頭寧德時代。



不過有市場人士表示，內地並非「叫停」GDR發行，而是中國上市政策有改動，故GDR方面亦有相應更新，以釐清相關問題，例如是備案方面等，可能最快於本周公佈詳情。



中證監於上月公佈，《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》將於3月31日起實施，即境內企業直接及間接境外發行上市均使用備案制。