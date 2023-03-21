瑞信震散港股瀉517點金融股捱沽滙控插6.2%

瑞銀以30億瑞郎「4折」收購瑞信，但160億瑞郎額外一級資本（AT1）債券將被減記，市場憂慮或再引發衝擊，避險情緒高漲，拖累港股急跌517點，收報19000點，再創今年新低，成交金額1294億元。金融股領跌，其中滙控（005）跌6.2%，收報50.45元，為表現最差藍籌股。



本地金融股昨日全面捱沽跑輸大市，渣打集團（2888）跌7.3%，收報58.4元；友邦保險（1299）跌4.2%，收報75.65元；保誠（2378）跌8.3%，收報93元。

恒指險守19000關



資金避險，黃金股抽升，招金（1818）大升11%，收報10.82元；中國黃金國際（2099）升7%，收報27.7元；靈寶（03330）升6.8%，至1.26元；山東黃金（1787）升5%，收報15.76元；及紫金（2899）升4%，收報12.52元。



科技股方面，早前發佈「文心一言」的百度（9888）逆市升1%，報143.5元，為昨日唯一錄得升幅藍籌股。百度智能雲宣佈，下周一召開新品發佈會，發佈文心一言雲服務及應用產品。阿里巴巴（9988）跌2.8%報79.2元，騰訊（700）跌1.4%報334.8元，美團（3690）跌1.2%，收報128.9元。



光大證券國際證券策略師伍禮賢指出，上周五內地宣佈降準對港股帶來支持有限，主因市場憂慮歐美銀行流動性風險，從不同板塊來看，昨日金融股跌勢明顯，瑞信債券撇帳事件帶來的金融風險，可能繼續對外圍股市以及港股構成影響，短線港股有可能繼續向下。

避險高漲黃金股急升



他解釋，此次瑞信被減記的160億瑞郎為額外一級資本（AT1）債券，該類別債券相比普通債券收益更高，但其設計架構顯示，如果相關的公司出現風險，按照條款，投資者無法獲得任何賠償。