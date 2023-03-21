瑞銀422億購瑞信 千億債券變「廢紙」

陷入危機的瑞信終被瑞銀（UBS）以30億瑞郎（約253億港元）股份代價收購，並同意承擔瑞信最多50億瑞郎（約422億港元）損失，瑞士央行則提供1000億瑞郎（約8442億港元）的流動性援助。但瑞信價值160億瑞郎（約1351億港元）的額外一級資本（AT1）債券將淪為「廢紙」，引起持有人不滿。



瑞信和瑞銀公佈合併方案，瑞銀同意以全股份方式收購瑞信，每22.48股瑞信可換取1股瑞銀，相當於每股0.76瑞郎，總代價30億瑞郎，較瑞信一年前股價縮水90%，較上周五收市價低近60%。消息拖累瑞信股價於美股盤前暴挫6成，低見0.8美元。

金管局：對港未釀風險



證監會行政總裁梁鳳儀表示，歡迎瑞士當局就瑞銀收購瑞信提供流動性援助，相信瑞士當局支持，將有穩定市場的作用，釋除市場憂慮。金管局則指，對瑞銀收購瑞信表示歡迎，瑞信在香港的所有公司昨日照常營業，對香港市場沒有構成重大風險。