瑞信AT1債券變廢紙 太平洋投管損手27億

瑞信被瑞銀收購後，價格160億瑞郎（約1356億港元）的額外一級資本（AT1）債券將淪為「廢紙」，外電引述消息指，瑞信AT1債券主要持有人之一的太平洋投資管理公司（PIMCO）因而虧損3.4億美元（約26.5億港元），而英美兩地有投資者正研究採取法律行動。



路透社引述瑞士律師樓Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan報道，正與英美兩地持有重大比重（significant percentage）的相關債券持有人，研究採取法律行動，但未有進一步透露他們身份。

英美債權人研興訟



報道參考晨星公司（Morningstar）數據，2月投資組合比重計算，Lazard Asset Management、PIMCO和GAM可能持有最大瑞信AT1債券，但上述公司未有回覆查詢。



消息人士指， PIMCO持有將會撇帳成「廢紙」的瑞信AT1債，涉資3.4億美元將「清零」，不過有關損失已被PIMCO持有瑞信其他債券收益所抵銷。目前PIMCO持有的瑞信債券價值超過40億美元，而這些債券在與瑞銀合併後已升值。



對於瑞士政府決定，引發市場對投資AT1風險關注。歐洲3間銀行監管機構就事件發表聯合聲明，指歐洲銀行業具韌性，擁有強勁資本和流動性水平。



另一方面，早前獲摩通等11間美國大型銀行存入300億美元的美國第一共和銀行（FRC），於1個多星期內遭提走約700億美元存款，拖累股價隔晚續急瀉47%。

摩通擬再援FRC



消息指，摩根大通公司CEO戴蒙正牽頭討論，採取新措施支持FRC，包括向FRC直接注資或者賣盤。據報美國官員正研究暫時將聯邦存款保險公司（FDIC）保險範圍，擴大到所有存款，有助緩解區域性銀行擠提壓力，刺激FRC股價於美股盤前曾反彈2成。