騰訊上季經調整多賺19% 末期息增5成至2.4元

騰訊（700）上季經調整淨利潤297.11億元（人民幣，下同），稍遜預期的308.4億元，按年升19%，按季跌8%；經調整每股盈利3.124元。列帳純利錄1062.68億元，按年升12%，按季大增166%，每股盈利11.173元。末期息派2.4元，按年增加50%。



騰訊上季收入1449.54億元，按年升1%，按季升3%，略勝市場預期。增值服務業務按年降2%，至704億元，按季降3%，騰訊指，國際市場遊戲收入增長5%，排除匯率子公司調整後，增幅為11%；本土市場遊戲收入則下降6%，至279億元；網絡廣告業務按年升15%，至247億元，按季升15%。

劉熾平將退任董事



騰訊指，正投資人工智能（AI）能力和雲基礎設施，以擁抱基礎模型趨勢，相信有助提升現有產品與服務，探索和推出新產品。



全年騰訊經調整淨利潤1156.49億元，按年減7%，經調整每股盈利12.138元。列帳純利1882.43億元，按年減少16%，每股盈利19.757元；收入按年減1%，至5545.52億元。



騰訊又公佈，執行董事劉熾平將於2023年股東周年大會上輪值退任並將不會膺選連任，惟將繼續擔任總裁兼投資委員會主席。



另外，市場關注聯儲局議息，美股三大指數隔晚造好，帶動恒指向好，收升332點，報19591點，2日累漲590點，成交金額1069億元，滙控（005）、友邦（1299）及阿里巴巴（9988）支撐大市，共貢獻恒指142點。

港股續升332點



藍籌股普遍向上，九龍倉置業（1997）為表現最好藍籌股，收報44.9元，大升6%；騰訊績前收升1%，報347.2元；阿里巴巴漲2.9%，報82.85元。



紅蟻資本投資經理李澤銘表示，如果美國周四公佈加息0.25厘，以及聯儲局官員未有放鷹，恒指有機會突破2萬點關口。

正在進行債務重組的中國恒大（3333）昨晚公佈最新財務及境外債務重組方案。

恒大宣佈重組方案

該集團截至2021年底止年度，其負債總額高達1.89萬億元（人民幣、下同），並出現負資產1990億元。債權持有人可選用方案有三，首先可發行1比1的10至12年期中國恒大新票據。第2個方案則可讓持有人，換上中國恒大發行的5至9年新票據、兩家發債體、恒大物業及恒大汽車的股票掛鈎票據。