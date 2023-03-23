星島：新媒體每日瀏覽增至近千萬

星島（1105）表示，近年推進紙媒與新媒體融合，其中手機應用程式《星島頭條》，自去年1月推出至今年1月，已獲得超過200萬次下載量。至今年初推出全新「星島頭條網」及其應用程式推出後，全網總瀏覽量在今年初逼近每日1000萬瀏覽量，較2022年中大增逾2倍。



報章方面，《頭條日報》續成香港擁有最多讀者的報章，但受第5波新冠疫情影響下，《頭條日報》廣告收入亦無可避免下跌，正積極拓展非消費品廣告類別，加強網上及實體聯合廣告銷售。《星島日報》讀者人數則增至31.4萬人，近期更積極提升印刷質素，深化金融及科技等內容。

印刷收入大增2.8倍



星島又指，內地與香港通關支持本地經濟發展，期望本地廣告開支恢復增長。集團2022年收入8.15億元，按年減2.4%；其中印刷收入按年大增2.8倍，至3285.8萬元；期內虧損錄1.39億元，較2021年略為收窄。