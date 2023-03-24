美息近頂科網股領軍 港股漲458點重上2萬

美國聯儲局一如市場預期加息0.25厘，並暗示加息或已接近尾聲，港股昨日高開28點後，在人民幣走強以及重磅科網股帶動下，恒指重上2萬點水平，並以接近全日高位收市，報20049點，升458點，創近2周高位，大市成交金額增至1363億元。



科網股大升，五大龍頭「ATMJX」合計貢獻恒指317點，騰訊（700）績後獲高盛、花旗等大行唱好，股價彈高8.18%，收報375.6元；外電消息指，美國地區法官駁回了股東對阿里巴巴（9988）的部份訴訟，以及螞蟻集團IPO存在虛假陳述的指控，阿里巴巴揚4.04%，收報86.2元；京東（9618）漲3.86%，收報158.8元；小米（1810）向上7.19%，收報12.22元；美團（3690）升8.29%，收報141.1元；聯想（992）夥輝達（NVIDIA）合作研發新一代車載域控制器平台，股價炒高11.39%，收報8.12元。

騰訊績後急升8%



電視廣播（511）與優酷合作，料錄7億元人民幣收益，股價急飆49.66%，收報11元；本地影視傳媒股亦飆升，邵氏（953）大升47.19%，收報0.34元；英皇文化（491）揚24.56%，收報0.142元。



部份航運股炒上，東方海外（316）去年多賺4成，連特別息共派4.56美元，股價飆升16.55%，收報152.1元，為表現最好藍籌股；太平洋航運（2343）升1.88%，收報3.26元；中遠海控（1919）揚6.32%，收報9.25元。

TVB夥優酷合作飆5成



富途交易部高級分析師陸秉鈞表示，市場解讀美國聯儲局會議訊息偏鴿派，增強市場信心，加上科網股、黃金股、航運股等板塊造好，帶動港股昨日造好。他續指，恒指目前仍處技術上下降軌道，因此中線走勢還需觀望。他預料若恒指短期突破20200點阻力位，後市走勢將更樂觀。