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中移動去年多賺8% 末期息減至2.21元

2023-03-24 列印
■中國移動去年純利按年增8%，惟末期息減至2.21港元。
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中國移動（941）公佈2022年業績，純利按年增8%，至1255億元（人民幣，下同）；EBITDA為3292億元，按年增5.8%；末期息減少9.1%，至2.21港元；全年合共派息4.41港元，按年增長8.6%，派息比率則由60%增至67%。中移動指，充份考慮盈利能力、現金流狀況及未來發展需要，2023年度派息比率將升至70%以上，持續為股東創造更大價值。
今年派息比率增至逾7成

集團期內營運收入按年增長10.5%，至9373億元，其中通訊服務收入按年升8.1%，至8121億元。

中移動指，流動客戶數為9.75億戶，淨增1811萬戶，淨增規模創3年新高。其中5G套餐客戶數為6.14億戶；流動ARPU按年增長0.4%，達到49元；有線寬頻客戶數為2.72億戶，其中家庭寬頻客戶數為2.44億戶；家庭客戶綜合ARPU按年增長5.8%，達到42.1元。
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