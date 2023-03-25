美團去年扭虧賺28億 上季收入盈利勝預期

美團（3690）昨日公佈去年第4季收入601.3億元（人民幣，下同），按年增加21.4%，經調整溢利8.29億元，扭虧為盈，均勝預期。去年收入2199.5億元，按年增22.8%；經調整溢利28.27億元，轉虧為盈。



按兩大業務劃分，美團上季核心本地商業收入434.7億元，增17.4%，經營溢利為72.2億元，增41%；新業務收入166.6億元，增33.3%，經營虧損63.7億元，收窄32%。

交易筆數增帶動收入



核心本地商業分部中，配送服務收入按年增長，主要由於交易筆數增加，以及餐飲外賣及美團閃購業務的收入扣減金額減少，但在線營銷服務收入按年減少，主要由於季度在線營銷活躍商家需求受疫情限制，導致到店、酒店及旅遊業務的季度在線營銷活躍商家的平均收入減少。新業務分部收入增長，則由於商品零售業務的擴張。



上季即時配送交易筆數為48.3億筆，按年增加13.6%，去年全年每位交易用戶平均每年交易筆數為40.8筆，增加14.1%，餐飲外賣單日峰值定單量突破6000萬單。截至去年底交易用戶數目有3.78億戶，按年減少1.8%；活躍商家為930萬戶，增5.1%。



美團指，去年第四季美團閃購單日峰值定單量突破1100萬單，全年美團平台上即時零售相關的便利店、小超市近30萬間，數量是2019年的逾2倍，商戶銷量較2019年增長逾4倍，商品種類是2019年的3倍。

維持「零售+科技」戰略



對於業務展望，美團稱今年將繼續實施「零售+科技」的公司戰略，在改善即時配送網絡同時，也繼續將產品覆蓋範圍從餐飲品類擴展到非餐飲品類。美團又指，將於創新和利用自動配送車和無人機等先進技術，提高運營效率。