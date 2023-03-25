恒指跌133點 再失2萬關

美股隔晚收高，科技股領漲。美國財長耶倫稱聯邦政府將在必要時採取額外措施穩定美國銀行體系，但市場仍關注聯儲局的貨幣政策前景，亦憂慮歐美金融業流動性風險更大，港股3日累升1048點後，昨日回吐，失守2萬點大關。恒指收報19915點，跌133點；國指收報6794點；科指收報4224點，大市全日成交1230億元。

全周升397點



以全周計，恒指連升2周，本周累升397點；科指本周累升245點。



宏高證券投資經理梁杰文指，部份大公司已公佈業績，但沒太大驚喜，港股向上動力有限，市場憂慮歐美銀行的流動性風險加劇，故投資者現階段處於觀望期。他強調，市場始終憂慮歐美銀行危機未能徹底解決，所以港股維持窄幅上落。他指下周臨近月尾，亦是首季度結束，市場主要關注聯儲局加息情況及美國通脹壓力，若通脹壓力回落或銀行危機有停止蔓延跡象，都利好股市。