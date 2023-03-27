銀行危機緩解美加息壓力 恒指有望上試20300

德銀上周五信貸違約掉期（CDS）升至逾4年高位，令市場再度燃起對歐美銀行業風險憂慮，銀行股受壓，拖累歐股齊跌逾1%收市，美股則先跌後回升，三大指數收市靠穩。分析指港股銀行股短期可能受外圍拖累承受一定沽壓，但銀行危機亦緩解來自美國聯儲局加息壓力，料恒指今日或稍為低開，但後市有望上試20300點。

恒指上周五失守2萬點關，收報19915點，跌133點，但全周仍累升397點，2周累漲596點。恒指夜期收報19864點，跌36點，較港股收市低水52點。港股美國預託證券（ADR）恒指比例指數收報19892點，較港收市低23點，美團（3960）去年業績勝預期，刺激ADR價格升至145.81元，較港股上周五收市高逾4%。

ADR夜期稍見向下



凱基證券亞洲投資策略部主管溫傑表示，市場憂慮德銀會出現金融風險，導致美國金融股股價上周五一度急跌，拖累整個美股，但德銀是還未出現相關風險，預期恒指今日或輕微低開，銀行股或受外圍牽連有負面影響，但影響有限。他續指，市場後市將繼續觀望歐美銀行業發展以及公司業績，估計恒指短線於19500至20300點區間上落。

銀行股短期或受壓



椽盛資本投資總監曾永堅亦表示，市場對於歐美銀行風險憂慮未消退，銀行股及港股短期可能受壓，但香港銀行體系護城河有抵抗力，加上銀行倒閉危機亦緩解來自美國聯儲局的加息壓力，對新經濟股發展有正面作用，料恒指短期仍會上試20300點。



展望本周，英倫銀行行長貝利、美國財政部長耶倫等人將進行公開發言。美國2月核心個人消費支出平減指數（PCE）；中國3月製造業採購經理指數（PMI）等重磅經濟數據亦於本周內出爐。另外，中國銀行（3988）及中國人壽（2628）等將在本周公佈2022全年業績。



個股消息方面，中石化（386）表示，擬向母企中國石化集團發行22.39億股新A股，認購價為每股5.36元（人民幣，下同），較上周五A股收市價5.52元折讓2.9%，較H股收市價4.69港元溢價31.2%，集資總額不超過120億元。