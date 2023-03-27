積金局：有足夠資金發放退休金

積金局主席劉麥嘉軒在網誌撰文稱，作為退休保障框架的強制性第二支柱，強積金有足額資金的強制性供款計劃，累積金額能夠支付未來向計劃成員發放的退休金，不會出現政府、僱主或計劃成員額外出資情況。

不會出現額外出資



劉麥嘉軒指出，強積金旨在為市民提供基本退休保障，須與退休保障框架下其他支柱相輔相成。除擔當強制性第二支柱角色外，強積金制度亦同時具備自願性第三支柱功能（即加強自願性儲蓄），鼓勵市民在強制性供款以外，作出額外自願性供款，以提升退休保障。她續說，強積金供款和所產生的回報會在成員帳戶累積滾存，不會因人口老化加重年輕供款人負擔。



截至2022年底的臨時數字顯示，65歲或以上的人口約157萬，佔全港人口逾2成，隨著人口老化，愈來愈多長者年屆退休年齡後願意繼續工作。據積金局數據顯示，2022年約21400名65歲或以上的僱員獲約12500個僱主作強積金自願性供款，供款額合共約為3.53億元。而財政司司長最新一份《財政預算案》亦提及，為鼓勵更多僱主為65歲或以上的僱員作強積金自願性供款，將建議提高僱主的相關稅務扣減。



劉麥嘉軒認為，這建議是一個三贏方案，既有助增加銀髮族的退休儲蓄，同時讓願意提供強積金自願性供款的僱主享有更佳的稅務誘因，亦為社會釋放更多勞動力。她還指出，有鑑於香港居民預期壽命增長，建議將退休的強積金計劃成員可考慮按個人需要及財務狀況，選擇將部份或整筆強積金保留在計劃內繼續投資。