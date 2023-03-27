渣打：銀行出事未釀全球危機 市場短期波動無礙增派息打算

近期歐美爆出銀行危機，渣打集團（2888）主席韋浩思（José Vinals）表示，目前情況雖令市場價格受到影響，但並未對全球系統性風險產生骨牌效應，而在歐美當局迅速行動下，至今歐美銀行事件還沒有全球金融危機所具規模，惟料市場波動仍會持續一段時間。他又指，最近市場波動無礙渣打增派息的打算。

市場關注歐美銀行相繼出事會否引爆全球金融危機，韋浩思接受訪問時表示，市場應密切監察事態，但也應對情況不會失控有合理程度的信心，事關過去發生全球金融危機後作出全球金融監管改革，加強微觀和宏觀審慎金融穩定措施。事實上，到目前為止，僅有美國幾間銀行陷入困境，或許再有小型銀行爆煲，而歐洲出事銀行則為一間近年情況已很複雜的銀行。

當局及時出手解決

他認為是次美國及瑞士當局迅速出手干預是非常重要之舉，至今歐美銀行事件還沒有全球金融危機中所具規模，這是一個有限事件。雖然事件對市場情緒及銀行股價等一些市場價格造成連鎖影響，但從在全球系統性風險而言，卻無產生溢出效應，也沒有影響全球銀行體系的根本穩健性。



渣打方面，韋浩思稱，集團業務並無受近期歐美銀行危機影響，因其業務多元化及市場分散，而且有強勁資本和流動性管理，渣打普通股權一級資本比率處於13%至14%目標範圍的頂端，策略目標是將該比率動態管理於目標範圍內。他指渣打資本狀況令人安心，去年派息亦增加了50%，董事會已聲言有意繼續增加每股派息，因策略繼續推升有形股本回報率（ROTE），當前市場動盪並未改變這一點，渣打派息意圖亦無改變。其策略目標之一是今年ROTE達至接近10%，明年更超過11%。



就瑞信額外一級資本（AT1）債券全撇帳的影響，他未有評論渣打涉及瑞信AT1債敞口，但指事件確實國際上AT1債立即出現相當多的重新定價，並帶來一些不確定性，皆因瑞士處理此事排序有別其他地方，要債權人先過股東承擔損失，令AT1債持有人受衝擊，相信市場需時消化和有待釐清這例外情況。他預計現時AT1價格所反映較高的風險溢價日後或會下降，至於會否回落至以前水平，則無法預測。