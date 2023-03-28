馬雲回國科網股過山車 港股急挫347點成交增

恒指昨日低開63點後，市傳阿里巴巴（9988）創辧人馬雲外遊逾1年後回國，更到訪杭州雲谷學校，刺激重磅科網股向上，恒指一度倒升23點，惟其後再度走弱，恒指收報19567點，跌347點，美團（3690）及騰訊（700）共拉低恒指132點，成交金額微增至1272億元。



國家統計局公佈，內地今年首兩個月全國規模以上工業企業實現利潤總額8872.1億元人民幣，按年跌22.9%。內地股市走勢反覆，上證指數收報3251點，跌14點；深證成指報11647點，升13點；創業板指數報2398點，升27點。

美團騰訊拖低132點



重磅科網股走低。美團績後遭多間大行下調目標價，收插6.3%，報131.4元，為表現第二差藍籌股；小米（1810）績後則挫3.5%，報12元；騰訊跌3.7%，報362.8元；阿里巴巴跌近0.1%，報85.25元。百度（9888）原定於周一舉辦的百度智能雲新品發佈會，將改為面向首批邀約測試企業的閉門溝通會，拖累股價收挫3.2%，報149.5元。



歐美銀行相繼「爆煲」，市場關注德銀會否淪陷，本地銀行股偏軟。渣打（2888）收市挫5.8%，報57.15元；恒生銀行（011）跌2.1%，報111.1元；中銀香港（2388）跌1.6%，收報24.75元；滙控（005）下滑1%，收報51.65元。



中石化（386）減派息兼向母企發行A股集資不超過120億元人民幣，收跌3.4%，報4.53元。中國宏橋（1378）為表現最差藍籌，收報7.39元，瀉8.1%；農夫山泉（9633）逆市升1.3%，收報45.5元，為表現最好藍籌股。

農夫山泉逆市升1.3%



晉裕環球資產管理投資組合經理黃子燊表示，外圍情況不明朗，包括美國加息、金融危機等，加上中國復甦進度不如預期強，內地經濟數據沒有亮點，令港股氣氛一般，未有明顯方向，預計短期恒指2萬點有阻力，支持位於19000點。