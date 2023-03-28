第一公民銀行購矽銀 承接9341億存款

美國聯邦存款保險公司（FDIC）發佈聲明指，美國地區銀行第一公民銀行（First Citizens BancShares Inc.）以165億美元（約1295億港元）折扣價，收購矽谷銀行（Silicon Valley Bank，SVB）價值約720億美元（約5652億港元）的資產。17間前SVB分行，於昨日起轉為由第一公民銀行營運，存戶自動成為第一公民銀行存戶，涉及1190億美元（約9341億港元）。

美股盤前曾飆逾4成



聲明指出，約900億美元（約7065億港元）證券和其他資產將由FDIC進行處置，第一公民銀行亦向FDIC支付普通股股權增值權，潛在價值5億美元（約39億港元）。FDIC表示，SVB爆煲對FDIC存款保險基金造成的損失估計約為200億美元（約1570億港元），具體數額將在接管終止時確定。



第一公民銀行執行長Frank Holding Jr.表示，這次與FDIC合作冀能向銀行體系注入信心。消息公布後，第一公民銀行股價於美股盤前抽升逾4成，見847.25美元。