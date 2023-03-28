達勢下限定價人人有份

本港與內地全面通關，劣質平價團似乎「翻生」。近日網上先後傳出有旅行團，在街頭食兩餸飯及杯麵，而土瓜灣又再「塞爆」這類廉價團，影響居民。政府表明，與業界研究會否限制旅行團到訪的商戶或食肆，及將專門接待旅...

2023-03-28