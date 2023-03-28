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達勢下限定價人人有份

2023-03-28 列印
■達勢以招股價下限定價，一手中籤率100%人人有份。網上圖片
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達美樂比薩（Domino's Pizza）中港澳獨家總特許經營商達勢股份（1405）將於今日掛牌，該股以招股價下限定價，一手中籤率100%人人有份。

該股以招股價下限每股46元定價，集資淨額為4.6億元，香港公開發售共錄得1412人認購，合共認購57.55萬股，未獲超額認購，一手中籤率100%，人人有份，國際發售則錄超購0.9倍。

集團集資所得款項淨額約90%將於未來數年用於擴張門店網絡，約10%用作一般企業用途。
國際發售超購0.9倍

暗盤表現方面，達勢於耀才暗盤收報46元，與招股價相同；於富途暗盤收報45.4元，跌1.3%；於輝立暗盤則收報45.35元，跌1.4%。
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