阿里擬重組成6大部門 未來可望獨立上市

阿里巴巴（9988）宣佈構建「1+6+N」組織變革，擬將阿里重組為6個業務部門，包括阿里雲智能、淘寶天貓商業、本地生活、菜鳥、國際數碼商業，以及大文娛業務集團及多間業務公司。首席執行官張勇表示，未來具備條件的業務集團和公司，都有獨立融資和上市可能性。消息刺激阿里於美股早段急升近13%，高見97.14美元，較港股收市價高13%。



張勇發表《唯有自我變革，才能開創未來——關於阿里巴巴集團組織治理變革的決定》員工信，公佈阿里將深化變革，構建「1+6+N」組織結構，即在阿里巴巴集團下，設立阿里雲智能、淘寶天貓商業、本地生活、菜鳥、國際數字商業及大文娛6大業務集團，以及多間業務公司，並分別建立各業務集團和業務公司董事會。

美股早段曾飆13%



在6大部門中，張勇會兼任雲智能集團行政總裁；戴珊（蘇荃）出任淘寶天貓商業集團行政總裁；俞永福出任本地生活集團行政總裁；萬霖繼續擔任菜鳥行政總裁；蔣凡出任國際數字商業集團行政總裁；樊路遠（木華黎）擔任大文娛行政總裁。而其他具備條件的業務組織，將設立多間業務公司，全面實行公司化管理。



阿里指出，此次變化的一個關鍵動作是，各業務集團分別成立董事會，實行董事會領導下的行政總裁負責制，集團則全面實現控股公司管理。該集團又指，對各業務而言，治理架構獨立意味直面市場洗禮，與之對應的是創新激勵可能性。



信中張勇又指，2015年阿里全面提出中台戰略，形成「大中台、小前台」治理模式。從2020年開始，阿里倡打造敏捷組織，推行多元化治理結構下的經營責任制，目前已經設立多間獨立經營的環路公司。

迎創立以來最重要變革



阿里稱，今次組織治理變革由張勇發起，已經集團合夥人與董事會一致通過，解釋指這輪變革從集團頂層發力，重新定義和構造阿里巴巴與各業務治理關係，「迎來阿里巴巴創辦24年來最重要的一次組織變革」。