阿里擬重組急飆12% 港股漲407點重上2萬

受阿里巴巴（9988）擬重組急飆12%帶動，恒指重上2萬點收市，報20192點，升407點，成交金額增至1464億元。內媒報道，阿里巴巴首席執行官張勇在阿里內聯網發佈的影片表示，希望阿里未來能夠長出若干個上市公司，「孩子大了要走出去，獨立面對市場」。



張勇表示，希望能夠讓這些公司真正面向市場，真正從頂層生產關係入手釋放組織活力，讓組織加速，讓決策加速，讓市場響應加速。對外，面對市場競爭的時候，業務能夠變得更敏捷。同時也讓員工心態有所變化，真正走向為自己的業務而戰，為自己所在的領域而戰。

碧服派特息抽升6.7%



阿里巴巴擬分為6大業務獲大行唱好，股價曾高見98元，漲16.3%，收報94.55元，升12.2%，為表現最好藍籌股，成交額達155億元。其他科網股亦跟隨走高，美團（3690）收揚4%，報140元；百度（9888）升1.9%，報155.1元；京東（9618）升1.9%，報159.1元；騰訊（700）升1.7%，報384.8元。



碧桂園服務（6098）去年核心純利按年升9%，末期息連特別息共派0.3721元人民幣，刺激股價急升6.7%，收報13.44元。



電視廣播（TVB，511）公佈周四辦第二場直播，以及TVB行政主席許濤預計，今年非傳統電視廣告收入會持續提升，有信心收窄虧損，電視廣播急升13.9%，收報10.8元。

憧憬收入增 TVB彈14%



紅蟻資本投資經理李澤銘表示，阿里重組刺激恒指昨日炒上，另市場認為如果阿里可以「1拆6」，憧憬騰訊亦可「1拆7或8」，加上內地「爆炒」人工智能（AI）概念股，有助推高本地科網股股價。他預計恒指短期有機會挑戰21000點，19500點為支持位。他又估計，阿里將會於92元稍為調整，但短線重上100元並非難事，阻力位118至120元。