期結日科網股續升 恒指3日累漲741點

港股在期指結算日造好，隔晚美股三大指數齊上揚，大市受科網股帶動下，收漲116點，報20309點，3日累升741點，大市成交金額減至1335億元。



石油股全線抽升，中石油（857）去年多賺62%，大摩發表報告，指中石油史上首次公佈回購股份計劃，連同派息比率改善，以及削減資本開支預算，均對股份正面，維持「增持」評級，目標價5.5元，中石油飆7.8%，收報4.68元，為升幅最大藍籌股；中石化（386）升2.2%收報4.72元。

中石油飆8%藍籌最佳



科網股集體飆升，阿里巴巴（9988）宣佈重大組織調整後，首席執行官張勇表示，將評估放棄分拆業務控股權，阿里巴巴再升2.5%，收報96.9元；快手（1024）上季業績勝預期，獲大行評級「增持」，股價彈5.6%，收報59.4元；美團（3690）升1.4%，收報142元。



東亞銀行財富管理處投資策略師陳偉聰表示，短期港股仍為上落格局，港股業績期接近尾聲，而重磅藍籌股及恒指每股盈利預測未見明顯上調，反映企業盈利暫時未見明顯復甦，限制港股短期升幅。



新股方面，將於今日掛牌的生物降解塑料產品製造商中寶新材（2439），以及內地跨境數碼營銷服務提供商力盟科技（2405），均錄超額認購。



力盟科技以招股價中間定價0.7元，一手中籤率25%，抽20手穩獲1手，香港公開發售部份獲超額認購12.47倍。中寶新材以下限1.5元定價，每手2000股，一手中籤率100%，公開發售部份超額認購5.33倍。至於昨日掛牌的中天湖南（2433）首掛飆1.26倍，收報2.67元，每手賺2980元。

中寶力盟齊錄超購今掛牌



另外，雲端人力資源管理（HCM）解決方案提供商北森控股（9669）昨日起招股，一手200股，入場費為5999.91元。

