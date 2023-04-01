恒指炒分拆概念升90點 京東漲半成阿里返紅底

阿里巴巴（9988）及京東（9618）等內地科企先後公佈分拆上市大計，刺激其股價抽升兼支撐大市，但整體氣氛淡靜，恒指終收報20400點，升90點，阿里及京東共貢獻恒指90點。恒指一周累漲484點，首季升618點。



恒指昨日高開274點，報20583點，曾升412點，高見20721點，創本月3日以來新高；其後升幅收窄，終收報20400點，升90點。科指升33點，收報4303點；國指收升46點，報6968點。大市成交額1406億元，較上日增加5.3%。

恒指首季漲618點



以一周計，恒指升484點；科指揚78點；國指漲174點。以月及季計，恒指分別升614點及618點；科指揚378點及174點；國指漲387點及263點。



京東周四收市後公佈分拆旗下京東工業和京東產發在港上市，《華爾街日報》引述消息報道，該兩間公司擬分別集資10億美元（約78億港元）。另有外電報道，阿里計劃分拆價值200億美元（約1560億港元）的物流業務「菜鳥」在港上市，最快今年底掛牌。



受分拆消息帶動，阿里重返「紅底股」，收報100.4元，升3.6%；京東收報172元，漲5.4%，為表現第二好藍籌股。科網股造好，但升幅於尾市收窄。美團（3690）收升1.1%，報143.5元；騰訊（700）升0.2%，報385.8元。



資深證券分析師彭偉新表示，外圍美股靠穩，幫助恒指反彈，但尾市有資金流出，港股或未能維持上升形態，需觀察恒指未來數日可否企穩20100點水平。他續指，港股暫未有明確方向，僅炒資金流入及流出，需待美股造好及留意美國即將公佈的2月個人消費開支（PCE）物價指數。

分析：港股暫欠明確方向



他又認為，市場正消化科企分拆的消息，惟要落實分拆才有後續的炒作，而阿里重組為好事，估計該股未必會再跌穿100元，暫時會於該水平徘徊。