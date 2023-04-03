假期氣氛濃 資金無心戀戰 港股本周料呈上落市

上周歐美銀行業危機降溫，配合大型中資科技股接連有改組和分拆消息，港股自3月下旬由18829點的年內低位反覆回升，恒指收復2萬點大關結束今年首季，首季累漲618點或3.1%。分析指本周假期氣氛濃厚，只有3日市，或令資金無心戀戰，相信港股會維持上落格局，預期恒指將在21000點左右會受阻，在19000點有支持。

上周阿里巴巴（9988）及京東（9618）等內地科企先後公佈分拆上市大計，刺激其股價抽升兼支撐大市，惟整體市場氣氛淡靜，恒指上周五收報20400點，升90點，一周累漲484點，首季累升618點。

分析：恒指恐受制21000

東亞銀行股票策略師陳偉聰表示，歐美銀行業危機逐漸降溫，而美國上周公佈的PCE通脹數據低過預期，令市場憧憬未來聯儲局有望提早結束加息周期。他分析指，10年期債息可能走低，人民幣亦有機會走強，都可能支持港股表現。他又提醒投資者，要留意上周大型科技股傳出的分拆、重組消息令股價出現大幅升勢，本周市場可能會進入觀望階段，股價短期可能出現回調，因此他預期恒指會在21000點左右會受阻，但在19000點有支持位。



此外，今年首季本地新股市場「丁財兩不旺」，若不計及由GEM轉主板的公司，今年首季有15間公司上市，集資約64億元，與去年同期比較，新股數目減少1間公司，而集資額更跌57%。另一方面，俗稱18C的特專科技公司上市規例於上月底正式落地，立法會金融服務界議員李惟宏指出，業界表示歡迎，但中小型的保薦人未必可以受惠。

首季新股集資額跌57%



新股首掛表現明顯回暖，今年首季度「賺錢王」為樂華娛樂（2306），一手帳面賺5850元，而去年同期的「賺錢王」力高健康生活（2370）一手帳面只賺540元。蝕錢的表現則相若，今年「蝕錢王」為淮北綠金（2450），一手虧損1275元；去年為金茂服務（816），一手蝕1170元。



李惟宏表示，香港新股市場首季表現較弱，雖然現時全面通關，但復常需時，預計今年下半年情況會較好。