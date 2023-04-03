Mox冀做虛銀一哥 頭炮推股票買賣

虛擬銀行Mox產品總監鮑志毅（Jayant Bhatia）矢言，該行要坐上本港虛銀界數碼貸款及數碼理財服務一哥之位，並成為客戶主要往來銀行。該行年內快將有不同的財富管理產品陸續面世，頭炮擬推股票買賣服務；同時又會繼續催谷其卡與貸款業務，盼把兩項業務翻倍。該行的目標仍是在2024年達致收支平衡。

Mox現已吸納了45萬名客戶，鮑志毅預期，客戶人數很快便將逼近50萬，但他指該行並非單單只求客戶人數增長，而是希望客戶以Mox作為其主要往來銀行，這是該行產品策略目標之一。

他指該行活躍客戶佔比頗高，目前客戶平均光顧3.2項產品；有近9成客是同時申請銀行戶口及信用卡服務；使用Mox Card的交易次數偏高；客戶平均每2日就登入Mox。



談及未來發展路線，鮑志毅明言，Mox要成為本港虛銀界數碼貸款、數碼理財服務的領先者。因此，該行今年會聚焦數碼理財服務，並很快便會推出股票買賣服務，又計劃之後推出基金產品，日後亦會研推保險產品，最終希望為客戶帶來綜合而簡單的投資體驗，同時適合主動型及被動型投資者，助他們能在長中短期作出合適的投資決定。

目標明年收支平衡



數碼貸款方面，該行早前於2月尾新推首創的「4合1」服務，只需幾分鐘在手機上按幾個簡單步驟，即可同時申請開通Mox Credit「即時借」、其他Mox Credit借貸服務、Mox Card消費及儲蓄戶口服務。他說，服務面世短短一個多月，已接獲2000位客戶申請。該行將繼續推動貸款業務增長，期望今年的卡和貸款業務能翻倍。



去年Mox的卡與貸款業務表現理想，全年客戶信貸及墊款按年大升6倍，年內Mox Card消費總額按年增長2.4倍，第四季Mox Card交易量按年增長幾乎翻倍。至於去年的客戶存款總額按年增50%。



該行有逾40%新客都是經其客戶推薦計劃開戶，客戶的平均年齡為35歲。

鮑志毅絕對相信Mox所帶來體驗，加上今年新推的產品和服務，將可帶動存款、卡及貸款業務強勁增長。他指該行仍以2024年達致收支平衡為目標，並有信心是全球少數能在開業4年回本的虛銀之一。