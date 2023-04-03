恒指重上2萬迎次季 科網 旅遊 零售股有景

■談及科網股，AI概念股作為近期熱點自是不能忽略，相關股份除百度外，近日聯想等亦因涉及此一概念而炒上。

■分析建議跟進高息股，當中料內銀板塊可得益於資產質素好轉等，另領展的供股消息獲消化後亦可重拾活力。

臨近月底，阿里巴巴（9988）管理層的連串舉動，包括創辦人馬雲再於內地現身，加上集團宣佈成立以來最大的重組方案，均推動資金重新聚焦科網股，恒指更因而夾上20000點關。市場預期，隨著恒指重上20000點關爭持，大市動力正在加強，加上外圍危機逐漸消退及美國加息似乎接近尾聲，展望今年第二季港股走勢會較為樂觀，可先望收復年初高位。科網板塊以其權重地位，若港股重新受捧料可率先受惠。此外，本港重啟後市道氣氛良好，4月更迎來復活節長假及新一輪消費券，本地旅遊零售股料添活力，中長線可受惠兩地經濟復甦，實為分注泊入之選。記者 蘇子進回望今年初，有言論提出恒指會否於開局走勢理想下，複製2022年甫開局反彈見頂後即掉頭向下的疑問。不幸言中下，恒指於1月底觸及高位22700點後即反覆下探，繼2月全月回吐後，上月於歐美銀行風波發酵下走勢拉鋸，但其後受惠監管機構積極化解危機及市場預期聯儲局加息步入尾聲，並利好人民幣匯價走強等利好上推動恒指於18800點前企穩。其後，大市更受到阿里宣佈成立以來最大的組織重組所提振，在同業同受憧憬可獲中央「開綠燈」同樣進行結構重組下，科網板塊表現受帶動並助恒指技術上見突破，收復20天（19786）及250天線（19811），更重上20000點大關，上周五四連升下收報20400點。埋單計港股首季大致守於年初開局水平，全季升619點。市場有分析指出，隨著恒指受阿里重組變革消息刺激而一舉收復20000點關口，大市動力正有所增強，料港股已於短期築底，今年第二季走勢更為正面，有條件進一步上望。此外，資金目前對外圍銀行業危機的憂慮逐漸消退，疊加聯儲局或會放緩加息步伐，均利好大市氣氛及資金重投股市。恒指有望挑戰年初高位光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，恒指今年首季後半段陷回吐，早前走勢則因缺方向而反覆，上周在科網板塊回勇下終見有力度反彈，若指數能企穩於20000點關口之上可視作突破信號，反映上述加息及銀行業困境淡化對大市的利好。他預期，港股於今年第二季表現將有所好轉，除得益於內地經濟回穩外，恒指現於20000點附近估值不貴，故料具反彈空間，季內有望挑戰年初高位，即22000點水平。選股上，科網板塊近期具重重消息支持，且大多數科企去年業績均符預期，伍禮賢表示可作出關注，並指板塊2至3月表現欠佳，主要受市場觀望科企業績及加息因素所累。他看好板塊於第二季可續具改善空間，因行業業績多數偏向正面，另困擾板塊的一次性因素如美團（3690）被騰訊（700）作為股息分派等利淡因素已消散，他更指兩者均可跟進，美團則為追落後之選。就阿里啟動「1+6+N」組織變革，伍禮賢指從營運角度看，可助集團各部門規劃得更好及提升效率，若之後分柝更有利提升估值。另行業仍受監管下，相信重組符合政策方向，可支持阿里後續發展。談及科網股，AI概念股作為近期熱點自是不能忽略，相關股份除百度（9888）外，近日聯想（992）及金山軟件（3888）亦因涉及此一概念而炒上。不過，伍禮賢指AI概念偏於炒作，實際效益要根據與個別公司的協同效應而定，更提及百度的生成式AI業務仍屬發展階段，盈利表現仍有變數。專家：AI概念熱炒事實上，若看好科網股今季表現，除炒作AI概念外，二線科網股中實不缺選擇，較重磅股份中可留意快手（1024）。集團上季業績勝預期，加上內地短視頻用戶增長迅速，預期可續為該股增添動力。另外，本周除為第二季開局首周外，更會迎來本港解除口罩令後的第一個長假期。從市面氣氛看，本港近來復甦勢頭不俗，各大商場以及機場復見人頭湧湧，相信可利好本地旅遊零售股包括國泰（293）、周大福（1929）、莎莎（178）及新秀麗（1910）等。恒生銀行（011）早前將今年香港經濟增長預測由3.5%上調至4%，預計本地經濟將出現反彈，主要是由漸趨正常的消費活動所推動。伍禮賢亦認為，本地消費復甦的發生概率高，認為行業前景明朗，策略上以中長期部署的贏面會較高，當中較傾向於國泰。至於近日國家文旅部預測，今年內地出遊人次將會按年增長8成，市場料內地旅遊股將受支持，惟伍禮賢指相關股份如同程旅行（780）的股價已走高，利好已經反映，故建議於第二季可作多方面的部署，如他亦建議跟進高息股，當中料內銀板塊可得益於資產質素好轉及今年內地經濟動能，另指領展（823）的供股消息獲消化後亦可重拾活力。精選科網零售股阿里受惠重組利好阿里巴巴（9988）上周在重組變革利好及傳出分拆菜鳥的消息刺激下接連裂口高開，推動股價強勢升穿所有平均線並重上紅底收市。上周阿里於市場傳出的消息可謂峰迴路轉，由創辦人馬雲拒絕回國至現身學校談論AI科技，及後集團更宣佈「1+6+N」的組織變革，刺激該股重踏1個月高。集團宣佈最大重組除獲看好可重塑估值體系外，亦獲市場解讀為監管當局就其架構所進行的整改已結束。而市場憧憬行業政策陰霾消去後，將有更多科企會有所行動，如京東（9618）最新公佈分柝，相信可整體利好科網股氣氛，再推升阿里股價。阿里主席兼首席執行官張勇上周宣佈啟動「1+6+N」架構重組，集團計劃將會擁有六大業務集團和其他投資，由各自的首席執行官和董事會獨立管理。高盛指出，在阿里重組公布後，看到潛在的積極因素，予港股目標價133元，維持「買入」評級，續列「確信買入」名單。聯想核心業務回穩AI概念獲市場熱炒，聯想集團（992）近期更成為受惠股之一，在資金追捧下一度突破9元重踏一年高，自上周雖見回吐，但有大行看好於AI風潮中伺服器和基礎設施具增長空間，聯想可從中分一杯羮。此外，集團與本次風潮中的主要晶片供應商輝達（Nvidia）有業務合作，相信可實質支持股價表現。至於聯想的核心個人電腦業務亦見回穩，料亦有助盈利表現。聯想早前公佈，將基於輝達新一代系統級晶片，自主研發最新一代車載域控制器平台。消息推動資金看好聯想於技術上參與AI風潮的空間提升，從而刺激股價受捧。此外，市場看好個人電腦市場快將復甦，亦令聯想業務獲進一步憧憬。里昂認為，潛在的人工智能為伺服器和基礎設施帶來重大增長空間，該行相信聯想將能夠駕馭這一趨勢，並歸功於其市場定位，產品部署以及與輝達的合作，將目標價上調至11.6元，重申「買入」評級。快手業績佳獲唱好快手（1024）近日走勢見突破，相信除得益於科網同業氣勢轉強外，其去年成績表獲大行普遍唱好亦有助其走勢築起圓底並挑戰平均線匯集區。此外，從行業面看，內地短視頻用戶增長強勁，直播帶貨熱潮亦利好快手增長勢頭，相信有助於其業務活力。快手去年非國際財務報告準則經調整淨虧損收窄至57.51億元（人民幣，下同），2021年同期經調整淨虧損188.52億元。單計去年第四季，非國際財務報告準則經調整淨虧損收窄至4532.2萬元，2021年同期蝕35.69億元。公司指出，快手應用在第四季平均日活躍用戶和平均月活躍用戶創3.66億及6.4億的歷史新高，按年增長13%和11%。高盛稱，快手去年第四季的收入和利潤勝該行及市場預期，同時今年以來廣告和直播的份額增長和盈利能力改善，以及樂觀的指引為當前的市場預期提供了上行空間，將目標價由89港元上調至91港元，重申「買入」。新秀麗可逢回收集新秀麗（1910）去年多賺20倍，於績後在大行集體唱好下股價裂口衝高，上周五曾再創52周新高24.65元。該股作為疫後經濟重啟受惠股，於今年中港重新開放及通關利好推動下，亞洲業務預期可具理想增長空間。單就中港兩地而言，本周香港適逢復活節長假，至於下月初內地則會進入五一黃金周長假期，相信可為新秀麗銷售帶來相當動力，料升勢未完，可部署逢回收集。去年全年，新秀麗錄得純利3.13億美元，增長20.9倍；銷售淨額28.8億美元，增加42.5%。年內，毛利16.05億美元，增加45.8%；毛利率由54.5%升至55.8%，主要由於銷售淨額增加、產品價格上升以及促銷折扣降低。滙證提到，基於內地疫後重新開放，預期今年新秀麗亞洲按年增長超過60%，顯著跑贏其他地區，而今年初亞洲區銷售錄得爆炸性增長，首季銷售按年增長80%，較2019年疫情前增長10%。而在該行覆蓋的消費股中，新秀麗是其中一隻表現最好的股份，目標價上調至34元，維持「買入」評級，並指現時部署該股還為時未晚。國泰不妨小注吸納全球旅遊市場於疫後強勁復甦，國泰航空（293）料中長線續可受帶動。該股於績後一度走弱，但市場作出消化後其股價已重拾升勢。該股目前除受惠國際油價低企，疫後強勁的客運需求料有助於提振業務表現。技術上，該股現構成圓底回升走勢，加上早前調整提供買入機會，不妨趁長假期氣氛利好小注吸納。國泰早前公佈今年2月經營數據，月內載客共111.47萬人次，按年增長34.67倍，收入乘客千米數按年升47.2倍。期內，共運載10.39萬公噸貨物，按年增加59.6%。數據反映客運需求於疫後反彈力強。大摩表示，國泰運量恢復計劃不變，強勁的營運現金流令人鼓舞，管理層提到計劃在今年將流動性降低至正常水平，並支付優先股股息，亦指香港快運航空的全部26架飛機機隊將於今年第一季度末復飛，予目標價10.7元及「增持」評級。