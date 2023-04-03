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畔海洋房逾1.26億沽呎價3萬

2023-04-03 列印
■英皇屯門畔海以招標方式售出2號洋房，成交價1.2639億元，呎價約3萬。
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近期新盤市場氣氛持續，市場再錄大額成交，由英皇國際發展的屯門大欖豪宅新盤畔海於周六錄今年首宗成交，以招標方式售出2號洋房，成交價1.2639億元，呎價約3萬。

上述洋房面積達4213方呎，屬4房4套房間隔，另連花園面積457方呎，天台884方呎及兩個私家車位。
4房4套享開揚海景

該洋房享開揚海景，可享整個海灣美景，而且海灣兩旁更被綠樹環抱。
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