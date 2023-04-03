畔海洋房逾1.26億沽呎價3萬

ChatGPT自去年11月推出以來，短短數月攬得全球一億用戶，不只科技龍頭爭相研發類似產品，各大網絡平台也紛紛推出各種生成式聊天機器人，一時間成為輿論焦點。但是社會對它的評價，卻每隔數天便有新轉變。有...

2023-04-03