滙控籲反對分拆派息議案 呂宇健自爆持股值逾億元

滙豐控股（005）昨日舉行非正式股東會議，對於有股東要求分拆亞洲區業務，以及每年派息金額固定於51美仙，主席杜嘉祺重申分拆會帶來不確定時期，亦會在數年內產生龐大開支，呼籲股東對議案投下反對票。「分拆滙控關注組」召集人呂宇健（Ken Sir）則在場外請願，表示會爭取中國平安（2318）在內20大滙控股東支持分拆及恢復派息議案。



呂宇健稱，在約見20大滙控股東中，部份收到回覆，正在約會面時間，目前有很大信心2項議案獲得通過。他又強調，關注組的動議並非要求滙控分拆，而是要求管理層每3個月提交報告，以任何方法提升估值，當中包括分拆、遷冊或戰略重組。

Ken Sir：尋平保等股東支持



呂宇健同日亦發公開信，試圖反駁質疑，「外間有人質疑我只係小股東，做乜提決議案」，透露自己是擁有價值1億元股票的「大戶」，「我企出嚟，完全係維護自己的權益」。以昨日收市價54.2元計，1億元等同約185萬股或3700手股票，佔滙控總股本約0.009%。公開信又指早前成功爭取2項動議納入股東會的議案表決，是對公司有益，認為任何股東也應支持，不明白董事局為何反對。呂宇健預告，距5月5日股東會尚餘1個月，這段時間會透過車隊及街站走遍全港18區，「話畀全香港的滙控股民知道，依家你哋終於有機會自己話事」，以投票保障權益。



代表滙控（005）小股東發聲的專業動力召集人方國珊，昨日亦抵達滙控舉行非正式股東大會場外，再要求該集團分拆亞洲業務及常規化派息，以及派特別股息以彌補2020年所取消派發的股息，並希望滙控董事會成員正視上述訴求，她鼓勵小股東於5月5日正式股東會上就第17及18項決議案投贊成票。