傳中信資本擬出售淘大 尋求估值23億

香港知名醬油品牌「淘大食品」或再度易手，據彭博引述消息稱，中信資本旗下私募基金信宸資本（Trustar Capital），考慮出售淘大食品，估值約3億美元（約23.4億港元）。信宸資本前稱CITIC Capital Partners，2019年向日本知名味精製造商「味之素」收購淘大食品，但未有公佈作價。



有115年歷史的淘大食品，是香港「四大醬油世家」之一，但這個本港知名品牌，其實出身中國廈門鼓浪嶼，由兩間當地的罐頭廠淘化罐頭食品及大同罐頭食品合併而成，除了生產罐頭，亦有釀製醬油；1928年來港設廠後，並設廠生產豉油。為了紀念公司發源地，淘大就將取英文名為「Amoy Food」，而Amoy是廈門閩南語中「廈門」的發音。