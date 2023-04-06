美團港建新外賣品牌 市場料最快下月營運

美團（3690）早前表明進軍香港，據悉準備工作或已到最後階段，並已於前日（4日）舉辦首場送遞員簡介會。美團回應查詢時表示，將會以獨立於美團、全新的外賣品牌在港發展，預計新品牌會在今年上半年或更快時間推出。外界揣測，美團可能於5月中就開始運營。



據美團Telegram頻道發放的最新消息，將邀請首批美團送遞員參與騎手APP簡介會，並在會上發佈及介紹最新版本的送遞員APP，和介紹送遞員服務費及獎勵計劃，首場簡介會已於前日召開。此外，對於駕車送餐的送遞員，美團要求行車證不能在5月15日之前到期，因此外界猜測，美團可能最快在5月中正式在本港營運。



美團回應傳媒查詢時稱，美團在香港外賣業務的工作正在推進，在考慮到香港市場特點後，會作出本土化嘗試，於香港推出一個獨立於美團、全新的外賣品牌，且新品牌將針對香港用戶，設有許多量身定制的產品設計及服務內容，預計新品牌會在今年上半年或更快時間推出。

改變檔次偏低形象 重新定位



對於美團用新品牌在港發展，香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，美團用新的獨立品牌，預料或為了改變其在內地原本固有低價、檔次偏低的形象，重新定位新形象。



面對新競爭對手，一直扎根本地市場的戶戶送香港區總經理許志賢回應指，外送服務已成為香港人日常生活一部份，香港的外賣市場仍有很大的開拓空間，將視競爭為推動創新的動力，並會進一步完善現有服務，提升消費者體驗。

競爭對手：仍具開拓空間



foodpanda亦指，樂見本港外送平台行業百花齊放，令消費者和送遞員有更多選擇。目前市民對外賣需求，或許沒有過去3年般蓬勃，若美團選擇在看似不被看好的時刻進場，正好反映外送平台在香港有一定發展潛力。