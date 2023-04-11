加息預期升溫利淡後市 恒指短線恐受制20500

內地股市昨日回軟，滬指跌12點，結束6連升，深成指亦跌95點。港股今日假期後復市，北水重臨，分析指加息預期升溫，疊加內地經濟復甦情況不及市場預期，降低市場樂觀情緒，恒指短期內上試20500點料有阻力，甚至有下試2萬點的可能性。



椽盛資本投資總監曾永堅表示，市場原本揣測5月美國聯儲局將停止加息，但美國最新非農就業數據高過預期，失業率回落，令5月加息0.25厘的機率上升，加上內地經濟復甦情況不及市場預期，降低市場樂觀情緒，預計上述消息將對港股後市帶來利淡影響。他預料恒指短線上試50天線約20500點有阻力，在外圍加息消息影響下，後市有機會下試2萬關。

香港股票分析師協會副主席郭思治則表示，料加息預期升溫會對港股後市造成沽壓的機率只有一半，因為恒指已連續6個交易日企穩2萬點收市，以及市場現時對於相關經濟數據敏感度不高，並早就預料5月儲局加息0.25厘。他續指，若恒指成份股表現理想，恒指本周有機會突破20500點。

內地放風或加強監管ChatGPT

此外，內地官媒《經濟日報》發評論文章提醒市場，ChatGPT概念走紅，少不了資本的推波助瀾，熱捧人工智能需防泡沫。曾永堅表示，歐洲多個國家近日接連加強對人工智能ChatGPT監管，所以內地官媒的評論文章可能在放風未來亦可能將加強相關監管，料內地官媒的文章或成為現時熱炒ChatGPT概念板塊降溫的觸發點，建議投資者入市追逐該板塊需謹慎。

郭思治亦指，內地官媒發聲下，炒家或投機資金的入市態度可能漸趨謹慎，從而拖累ChatGPT概念股份，但該板塊近期的上落幅度並不算誇張，料相關股份下跌空間有限。

展望本周，備受市場關注的最新聯儲局會議記錄將於本周內公佈，美國3月居民消費價格指數（CPI）、生產者物價指數（PPI），中國3月CPI、PPI等重磅經濟數據亦將出爐。