港股復市高收154點 內房物管股齊造好

港股於復活節假期後復市，在北水重開及內房物管股帶動下，恒指最多曾升419點，見20750點，惟其後科網股由升轉跌，恒指升幅收窄，收報20485點，升154點，成交金額1268億元。分析指，港股後市料將以整固格局為主，恒指短線或於20800點遇阻。



內房3月銷售數據普遍錄理想增長，內房及物管股表現強勢。碧桂園（2007）大升14.2%，收報2.34元；碧桂園服務（6098）彈11.53%，收報14.32元；龍湖（960）3月銷售金額按年增加近4成，龍湖股價漲7.48%，收報23元，三股包辦表現最佳藍籌股前三甲；佳兆業（1638）急升18.64%，收報0.35元。

佳兆業碧桂園飆逾1成



內地官方預計今年清明節假期實現內地旅遊收入按年增加29.1%，中金等券商對五一旅遊業復甦給予樂觀評價，旅遊概念股造好。攜程（9961）揚1.3%，收報297.2元；同程（780）升1.77%，收報17.26元；復星旅文（1992）揚3.55%，收報10.5元。



比特幣曾升穿3萬美元，創去年6月以來新高，港股比特幣相關股份亦走高。BC科技集團（863）大漲9.72%，收報2.37元；新火科技（1611）揚9.38%，收報2.45元；FA南方比特幣（3066）走高8.27%，收報13.48元。



東亞銀行財富管理處投資策略師陳偉聰表示，內地將推出新政策加強人工智能監管，故港股昨日表現先升後回順，預料後市將先行整固，短線上試20800點有阻力。

金管再接38億港元



另一方面，金管局繼上周二（4日）後再次接錢，在紐約時段承接38.07億港元沽盤，沽出4.85億美元，今日本港銀行體系總結餘將減少38.07億港元，至662.5億港元。