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GUM：上月強積金人均賺5892元

2023-04-12 列印
■強積金顧問公司GUM公佈，3月強積金人均回報5892元。
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強積金顧問公司GUM公佈，3月強積金人均回報5892元，3大基金指數全數上升，年初至今回報8942元。股票基金表現強勁，為各個資產類別中最好，其中北美股票基金3月回報4.1%問鼎，大中華股票基金回報3.5%排第二，香港股票（指數追蹤）基金回報3.2%排第三。
股票基金表現最佳

截至3月31日，GUM強積金綜合指數升逾5點，報226點。3大主要指數齊升，股票基金指數上升約9點，報305點；混合資產基金指數升約6點，報225點；固定收益基金指數升約1點，報123點。

香港及大中華區市場方面，隨著各地促消費等政策措施發力，內地服務業恢復發展動力有所增強，商務活動指數為56.9%，高於上月和上年同期1.3和10.2個百分點。製造業生產市場需求亦有上升，可見內地經濟逐漸恢復，有助帶動股票基金上升。
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