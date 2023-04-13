騰訊恐遭減持瀉5% 恒指挫175點成交縮

市場觀望美國3月通脹數據，恒指輕微低開3點後，其後在重磅科網股拖累下，低見20236點，跌249點，尾市跌幅收窄，收報20309點，跌175點，成交金額縮減至1080億元。騰訊（700）大股東Naspers疑部署減持近1億股騰訊，拖累其股價急挫逾5%，單股拖低恒指89點。另外，美國通脹繼續降溫，3月CPI升幅放緩至5%，帶動美股早段向好。

騰訊（700）南非大股東Naspers旗下Prosus披露，持有的9600萬股騰訊股票存入香港中央清算結算系統（CCASS），意味或沽出該批股份，以昨日收市價357.2元計，市值近343億元。

大股東轉倉近億股

Prosus表示，作為回購計劃的一部份，4月3日至6日期間，Prosus以平均每股71.1390歐羅，回購178.34萬股Prosus股票，總對價為約1.27億歐羅（約10.9億港元）。



5大科網龍頭「ATMJX」合共拖低大市約203點，騰訊下滑5.15%，收報357.2元；美團（3690）挫3.25%，收報131元。



據內媒報道，阿里巴巴（9988）擬把集團核心電商業務天貓與淘寶拆分。阿里巴巴（9988）股價昨日下跌3.27%，收報96.05元；京東（9618）股價亦插3.53%，收報153元；小米（1810）則下滑1.14%，收報12.14元。



內房及物管股續升，碧桂園（2007）升2.99%，收報2.41元；碧桂園服務（6098）彈高3.21%，收報14.78元；龍湖（960）上揚5.44%，收報24.25元。



富途交易部高級分析師陸秉鈞預料，恒指短期將在20000至20750點區間上落。

通脹續降溫 美股早段向好



美國通脹持續降溫，3月CPI按年升5%，低過市場預期的5.2%，前值為6%，增幅創2年新低，按月升0.1%，低於預期的升0.2%。至於核心通脹按年升5.6%，符合市場預期，高於前值0.1個百分點，按月則上升0.4%，符合市場預期。受通脹低於預期帶動，美股早段向好，截至本港時間昨晚10時多，杜指升168點，報33853點；標普500指數亦漲0.5%，報4128點；納指亦升0.3%。