新世界中國首發10億CMBS

新世界指，是次CMBS成功發行，標誌新世界邁出資產證券化重要一步，彰顯金融機構及投資者對目標項目及集團綜合實力的高度信任和認可，也為信用資本市場注入信心與動力。
邁向資產證券化
是次目標項目為廣州新世界雲門NEW PARK購物中心及車位部份，自2018年開業以來，雲門NEW PARK日均客流超過10萬。
《香港澳門米芝蓮指南2023》公佈6間食店打入推介榜，其中「兩姊妹涼皮有限公司」店主Emma，為了照顧初生女兒，毅然放棄空姐工作，機緣巧合下接手經營一間重慶涼皮小店，起初不太順利，大廚不幹，幸得任甜品...
2023-04-13
國家主席習近平周三到南部戰區海軍視察調研，他在聽取南部戰區海軍有關工作匯報後發表重要講話，強調要深化練兵備戰、加快轉型建設、全面提高部隊現代化水平。習近平強調，要堅持從政治高度思考及處理軍事問題，堅定...
2023-04-13
緬甸軍政府周二空襲中部一個村莊，造成至少80人喪生，死亡人數恐進一步上升至超過100人。這是軍政府自2021年政變以來，最嚴重的殺戮之一。受襲村莊是實皆省甘布魯縣的帕茲吉鎮（Pa Zi Gyi），距離...
2023-04-13
由6大發展商包括恒基、會德豐地產、華懋、新世界、中國海外、帝國集團合作發展的啟德海灣半島項目天瀧昨日上載樓書，首批將以招標方式推售；新地旗下大埔白石角University Hill亦於24小時內上載樓...
2023-04-13
市場觀望美國3月通脹數據，恒指輕微低開3點後，其後在重磅科網股拖累下，低見20236點，跌249點，尾市跌幅收窄，收報20309點，跌175點，成交金額縮減至1080億元。騰訊（700）大股東Nasp...
2023-04-13
不是冤家不聚頭，羅馬上季才於歐協聯決賽擊敗飛燕諾捧盃，今季兩軍又於歐霸8強狹路相逢，今晚首回合先於飛燕諾主場上演。兩軍歷來3次於歐戰碰頭羅馬保持不敗，前鋒保羅戴巴拿近日又「着火」，此子今晚勢領首都狼吞...
2023-04-13
第41屆香港電影金像獎頒獎禮將於周日晚（16日）舉行，本屆競爭相當激烈，為緩和氣氛，特別搵嚟憑《窄路微塵》首奪最佳男演員，亦是金像獎大熱影帝的張繼聰，膽拖一眾TVB、ViuTV藝人、導演及資深演員，嚴...
2023-04-13
執筆時我剛在新加坡完成物業展銷會，這次主要銷售日本全幢物業，反應非常好，新加坡人對投資敏銳度之高實在無話可說；事實上，他們在投資上向來積極，追求高回報，不太計較成本，或許是因為本來新加坡的樓價和物價都...
2023-04-13
昨晚谷草舉行九場賽事，唯一錦標是五陵會鑽禧挑戰盃，結果由「亞洲籐王」捧走，鞍上人田泰安另贏「自然力量」，此外還取得三亞一季，並於第八場後提前成為騎師王。練馬師王方面，韋達憑「樂加福」和「量化歡騰」起孖...
2023-04-13