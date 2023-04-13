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新世界中國首發10億CMBS

2023-04-13 列印
■新世界雲門NEW PARK自2018年開業以來，日均客流超過10萬。
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新世界發展（017）昨日宣佈，旗下內地物業旗艦新世界中國，成功在深圳證券交易所發行內地首單商業房地產抵押貸款支持證券（CMBS）——「中金．新世界雲門商業資產支持專項計劃」。該項目發行規模為10.01億元人民幣，優先級信用評級為AAAsf，發行票面利率為3.5%，由中金公司擔任計劃管理人。

新世界指，是次CMBS成功發行，標誌新世界邁出資產證券化重要一步，彰顯金融機構及投資者對目標項目及集團綜合實力的高度信任和認可，也為信用資本市場注入信心與動力。
邁向資產證券化

是次目標項目為廣州新世界雲門NEW PARK購物中心及車位部份，自2018年開業以來，雲門NEW PARK日均客流超過10萬。
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