生科股落鑊熱炒帶動 恒指拗腰收升34點

美國聯儲局的議息記錄顯示，官員預計美國銀行危機或引致美國經濟在今年稍後溫和衰退，隔晚美股3大指數均微跌。受外圍影響，恒指開市即失守2萬關，曾跌424點低見19885點，其後在科網股跌幅收窄及生科股支持下，逐漸收復失地，尾市拗腰倒升34點，收報20344點，大市成交額1100億元。



科網股個別發展。外電報道，主要股東軟銀（SoftBank）近乎沽清持有的阿里巴巴（9988），阿里曾跌逾5%低見91.1元，收報94.15元，跌近2%。京東（9618）被多間大行下調目標價，收報149.9元，跌2%。騰訊（700）則先跌後升，收報363.2元，升1.7%，貢獻恒指28點。百度（9888）微升0.08%，報134.1元；小米（1810）揚0.3%，報12.18元。



美國通脹有降溫跡象，3月份CPI放緩，刺激油價向上，中海油（883）收升1.6%，報12.52元；中石油（857）揚0.6%，報5.01元。紐約期油收升2.1%，每桶報83.26美元，為近5個月以來新高；倫敦布蘭特期油收升2%，每桶報87.33美元，創1月以來新高。



對利率敏感的生科股炒上，香港上市生物科技指數收報1346點，揚45點。藥明生物（2269）飆7.8%，收報53.85元；翰森製藥（3692）升3.4%，收報15.86元；中國生物製藥（1177）漲3.4%，收報4.62元。該3股包辦表現最好的藍籌股三甲。和黃醫藥（013）收漲8.4%，收報27.1元；藥明康德（2359）急升5.4%，收報89.9元；信達生物（1801）亦漲3.7%，收報42元。

分析：大市21000點料受阻



晉裕環球資產管理投資組合經理黃子燊表示，外圍美股隔晚較弱及經濟有衰退風險，拖累港股昨日表現向下，惟低位有承接，帶動恒指反彈。他補充，港股估值低殘，吸引中長線資金買入，加上中國最新的內房銷售及經濟數據，印證經濟逐步復甦。他預計，恒指短期內不會強勢，阻力位為21000點，於19800點有較大支持。