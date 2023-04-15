恒指全周升107點守2萬關 龍湖碧服漲逾16%冠藍籌

美國生產價格指數下滑，市場預料聯儲局加息周期或接近完結，隔晚美股3大指數齊升，但恒指昨日好淡爭持，早段曾升138點，其後倒跌47點，尾段收復失地，終收報20438點，升94點，國指收報6914點，升38點；科指升4點，收報4164點。大市成交1083億元。分析指，現時投資者入市預期依舊強勁，恒指2萬點有支持。



以一周計，恒指累升107點，科指累跌73點，國指累漲20點。龍湖（960）與碧桂園服務（6098）本周分別漲16.12%及16.04%，為本周表現最佳藍籌股前兩名。百度（9888）本周累跌9.03%，為表現最差藍籌股。

擬發人幣債 4大內銀齊高收



科網股表現不一。百度獲大行中金、大摩等唱好，仍挫3.06%，收報130元；騰訊（700）發佈面向大模型訓練的新一代的高性能計算集群，整體性能比過去提升3倍。股價升0.61%，收報365.4元。內媒引述消息報道，阿里巴巴（9988）旗下的淘寶天貓商業集團據悉已按照劃分的新組織架構正式運轉，股價升0.37%，收報94.5元。



外電報道，4大內銀計劃最早6月發行至少400億元人民幣債券，以在2025年前滿足資本要求。4大內銀齊高收，工行（1398）微升0.24%，收報4.25元；建行（939）漲0.38%，收報5.26元；農行（1288）揚0.33%，收報3.03元；中行（3988）亦升0.32%，收報3.11元。



陸金所（6623）以介紹形式在港首掛，股價走高10.14%，收報34.75元。



迅銷（6288）中期純利按年升4.5%，並調高全年派息，昨日復牌後揚8.14%，收報19.4元。

陸金所首掛飆逾10%



博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦表示，恒指昨日表現與前日類似，曾出現跌市後，但收市仍報升，加上本周4個交易日中，有3個交易日都是高收，因此反映現時投資者入市預期依舊強勁，恒指2萬點有支持。