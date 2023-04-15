周大福上季零售額按年增14%

周大福（1929）公佈，截至3月31日止第4季集團零售值按年增長14.2%，港澳及其他市場按年大升71.2%。港澳同店銷售按年飆96.5%，其中香港增長154.6%。主要由於內地防疫政策轉變，內地及港澳人員流動及零售活動於去年第4季已呈現復甦跡象。

港澳同店銷售按年飆96%



按產品劃分，港澳地區珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾的同店銷售按年大升99.2%，平均售價按年升6%至5400元；黃金首飾及產品則按年飆116.5%，平均售價按年升106%至7000元。期內，集團在香港淨關閉2個零售點。



內地方面，零售值按年升9.6%。同店銷售按年跌5.6%，同店銷量按年跌12.3%。珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾的同店銷售按年跌19.3%，黃金首飾及產品按年跌2%。