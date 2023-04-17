美銀風險趨緩 內地經濟左右後市 恒指本周料2萬關徘徊

美股三大指數上周五齊跌，港股今日有低開壓力，美國財長耶倫表示銀行可能會進一步收緊放貸標準，亦令市場繼續關注加息步伐以及美國經濟前景。但有分析認為，美國銀行風險放緩，相信現階段內地宏觀經濟表現對港股影響大於外圍經濟，預期本周港股表現平穩，或在2萬點附近波動。



恒指上周力保不失，全周累漲107點，收報20438點。但受上周五美股向下拖累，ADR收報20341點，較港股上周五收市低96點；夜期則報20324點，低水115點。

ADR夜期齊向下



上周金融股揭開美企首季業績期序幕，光大國際證券策略師伍禮賢表示，雖然華爾街大行季度業績普遍不俗，但市場繼續關注聯儲局加息步伐以及美國經濟前景，限制美股三大指數上周升幅，故美國上周五獲利回吐。他又指華爾街大行業績表現良好，不排除是因為中小銀行的流動風險，使許多客戶將資產從中小銀行轉移至大型銀行，預期美國會持續調整經濟措施以及貨幣政策，以應對銀行業危機。



但他認為，外圍經濟對港股整體影響有限，強調內地宏觀經濟表現對港股影響大於外圍經濟，故預期本周港股表現平穩，相信港股在18800點有支持位，在50天線左右整固，不排除有突破可能。本周內地會公佈一系列重磅經濟數據，包括上月社會消費品零售總額、規模以上工業增加值、城鎮固定資產投資、今年首季國內生產總值（GDP）等。



另一方面，外資近日頻頻拋售中資科網股，上周騰訊（700）最大股東Prosus宣佈將把9600萬股騰訊股票存入香港中央結算系統（CCASS）。而有消息指阿里（9988）大股東軟銀計劃以透過預付遠期合約，出售價值72億美元的阿里巴巴股權。此外商湯（020）、比亞迪（1211）均遭大股東減持。

專家看好騰訊比亞迪



金利豐金融研究部執行董事黃德几認為，市場逐漸消化美國銀行業危機等外圍經濟帶來影響，相信風險有限，恒指本周或在2萬點左右波動。但他提醒投資者，目前很多大股東持續減持港股股份，預期會對市場帶來影響。他表示看好比亞迪及騰訊，相信減持影響有限，拖累恒指可能亦不大。