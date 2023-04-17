港小型企業看好增長 6成擬今年增聘人手

澳洲會計師公會公佈對香港小型企業調查結果，今年有66%受訪企業，預計將錄業務增長，並有65%受訪企業認為，今年本地經濟將增長，主因去年基數較低，以及通關有利因素。調查亦顯示，6成受訪香港小企計劃今年增聘人手，近9成有意願今年推動業務創新，近四分之三預計今年海外銷售收入將會上升。



調查亦顯示，去年有56%受訪香港小企業錄得增長，按年增長20個百分點，有54%去年增聘人手，按年增加36個百分點。另外，7成香港小企業認為去年獲得外部融資容易，58%認為償還資金亦容易。本次調查訪問亞太區11各主要市場的4280間小型企業，其中312間來自香港，其他受訪者來自中國內地、新加坡、印度等。

倡保持健康現金流



另一方面，澳洲會計師公會2023年大中華區分會副會長葉耘開稱，政府對小企業融資的「還息不還本」等資助，確實幫助到很多企業，但亦見很多企業運用自有資金實現提升，譬如進行數碼化是根本性提升，目前經濟活動大致恢復正常，中小企恢復至以前情況甚至更好，稱即使有關融資支援撤走後，相信中小企能依靠自己能力成長。他又指，除了銀行外，香港現時還有很多不同融資渠道，可幫助中小企發展。



澳洲會計師公會2023年大中華區分會中小企委員會副主席梁迪峰建議，小企業應着重改善流動性並保持健康現金流，進行成本管理，並建議小企業通過「中小企業市場推廣基金」和「BUD專項基金」等政府支援措施拓展海外市場，特別是東盟國家和阿聯酋市場。



政府昨日派發新一輪消費券，梁迪峰預計，仍對中小企業有正面作用，並對本地消費持有樂觀看法，因之前消費券派發時，社交距離限制措施未撤，市民未習慣電子支付。



他又指電子消費券計劃令市民更願意電子消費，澳洲會計師公會調查結果顯示，通過八達通、支付寶、微信支付和Payme等電子支付科技獲取超過1成銷售額的小企業有84%，創歷史新高，說明電子消費券計劃有助加強電子支付在香港中小企業普及程度。