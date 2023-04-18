灣區營商景氣回暖 渣打指數重回擴張

渣打銀行與貿發局公佈「渣打大灣區營商景氣指數」 （GBAI），業務活動現狀指數終止6連跌，按季升11.8點至51.3，是繼2021年第4季後，首次重上50返回擴張空間，主要受外貿定單飆升拉動；業務活動預期指數終止3連跌，升16.4點至61.5，顯示大灣區企業重拾信心。



渣打銀行大中華區高級經濟師劉健恒稱，內地年初對外開放令經濟復甦加快，令營商景氣大幅反彈，即使未回復至疫前水平，但相信大灣區不少企業已步上正軌。近期美國通脹數字從高位緩慢回落，聯儲局短期加息壓力高，預計5月仍加息0.25厘，因美國經濟緩慢衰退，料年尾前減息一次。他相信企業已消化聯儲局短期再加息1至2次影響，只要沒有太多意外，企業營商環境信心不明朗性不會太多。



港息方面，他稱香港近來拆息水平偏低，已預先反映美國利息調整，雖然本港銀行結餘減少，但對於港元流動性需求不會那麼緊張，因此毋須擔心。另外，內地信貸環境亦正改善，銀行借貸意願、企業現金流狀況轉好。

料年底前減息1次





調查又顯示，各行業現狀及預期指數均見全線上升。其中「金融服務」和「創新和技術」現狀指數表現最佳，分別錄59.8點及54.3點。



香港貿發局研究總監范婉兒稱，外貿定單大增是提振「現狀指數」主因，同時過去2個月內地製造業、服務業及固定資產投資均重拾增長步伐。

亞洲市場帶動港出口



她續指，亞洲區如東盟市場，以及新興市場中的中東市場，會為香港出口帶來增長動力，抵銷部份歐美市場需求疲弱影響。相對而言，珠寶、成衣、玩具以及同教育和科技有關產品等行業表現較好，反而電子行業仍受去庫存影響，須審慎看待，眼見近來香港人流量非常密集，有信心通關正面效應，會在未來幾個月顯現。