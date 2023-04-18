金融科網股領漲 恒指急升343點

金融股靠穩撐市，美國多隻大型銀行股季績勝預期，出售法國零售銀行業務存變數，令首季撥回減值20億美元的藍籌滙控（005）揚2.34%，收報56.9元；友邦（1299）漲1.6%，收報85.9元；2股合計貢獻恒指約63點。中銀香港（2388）升2.01%，收報25.35元；中國平安（2318）走高3.84%，收報54.1元。
信義能源供股挫6.6%
科網股大升，內媒報道，聯想（992）即將推出ThinkPad T14p筆記本，股價彈高5.77%，收報8.8元，為表現最佳藍籌股；美團（3690）揚4.71%，收報135.6元；騰訊（700）漲1.53%，收報371元；阿里巴巴（9988）向上0.95%，收報95.4元；IGG（799）飆23.62%，收報5.81元。
海信家電（921）料首季純利多賺100%至135%，股價飆升22.81%，收報16.8元。信義能源（3868）公佈以10供1供股，每股供股價為2.19元，較上周五收市價折讓9.9%，股價逆市挫6.58%，收報2.27元。
耀才證券研究部總監植耀輝表示，如果本月消息面進一步明朗化，包括加息步伐放緩，以及內地出台更多穩經濟政策，屆時港股有機會突破21000點。