珍酒李渡入場費2622元

內地第4大民營白酒公司珍酒李渡（6979）和內地網上醫師平台梅斯健康（2415）昨日起齊齊招股，其中珍酒李渡入場費約2622元，梅斯健康入場費約2565元。2股將於周四截止認購，預計27日掛牌。珍酒李渡首日孖展3.88億元，約為公開集資額61%；梅斯健康則錄6782萬元，接近獲足額認購。



珍酒李渡發行約4.9億股，招股價介乎10.78至12.98元，集資約49.97至60.39億元，每手入場費2622.18元，高盛和中信建投為聯席保薦人。公司擬將集資所得款項淨額約55%將於未來5年為生產設施的建設及發展提供資金；約20%將於未來5年用於品牌建設及市場推廣；約10%將於未來5年用於擴展銷售渠道；約5%將於未來5年用於業務運營自動化及數碼化。

梅斯健康孖展近足額



梅斯健康發行大約6679萬股，招股價介乎9.1至10.16元，集資約5.32至6億元，每手入場費2565.61元。