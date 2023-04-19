內地首季經濟強勁 GDP增4.5%勝預期

國家統計局公佈，內地今年第一季國內生產總值（GDP）增長4.5%，超過預期的4%，上季則升2.9%；按季升2.2%，超過預期2%。3月失業率5.3%，預期5.5%，上月為5.6%。



期內全國居民消費價格（CPI）按年上漲1.3%，食品煙酒價格上漲2.9%，鮮果價格上漲11%，豬肉價格上漲8.5%，糧食價格上漲2.5%，鮮菜價格下降2.9%。3月CPI按年上漲0.7%，按月下降0.3%。

次季可望加速增長



國統局新聞發言人付凌暉表示，內地首季經濟企穩回升，開局良好，第二季經濟增長速度可能較首季明顯加快，但第三、四季隨着基數增高，增速或較第二季有所回落。



渣打亦預期，內地第二季GDP按年增速或高於該行預期的7%，但美國和歐盟經濟放緩，或對內地下半年經濟造成壓力。滙豐則指，內地首季經濟數據良好，為經濟復甦奠定堅實基礎，未來環球需求或將繼續放緩、勞動力市場壓力上升，加上房地產市場尚未完全回復穩定，內地仍須保持寬鬆的財政和貨幣政策，延續復甦勢頭。



花旗則將中國今年經濟增長預測由5.7%上調至6.1%，認為今年可能是中國決策者化解結構性問題的窗口期，包括民間信心疲弱、青年失業率以及地方政府債務問題等。



三頭馬車數據方面，首季全國固定資產投資按年增長5.1%，低於預期的5.7%。全國房地產開發投資25974億元，按年下降5.8%；其中住宅投資19767億元，下降4.1%。

固投增5.1%遜預期



首季全國規模以上工業增加值按年增長3%。分經濟類型看，3月國有控股企業增加值按年增長4.4%；股份制企業增長4.4%，外商及港澳台商投資企業增長1.4%；私營企業增長2%。首季社會消費品零售總額14922億元，按年增長5.8%，預期為3.7%。3月社會消費品零售總額按年升10.6%。