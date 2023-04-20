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長和擬售意電訊業務6成股權

2023-04-20 列印
■長和據報擬向私募股權公司出售意大利電訊網絡基建組合60%股權。
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長和（001）據報擬向私募股權公司出售意大利電訊網絡基建組合60%股權，作價30億歐羅（約258.5億港元）。

據彭博報道指，長和意大利電訊業務的工會上月底引述公司透露，計劃出售批發網絡資產6成股權，予瑞典私募基金殷拓集團（EQT）。

報道引述消息稱，長和正敲定將意大利電訊網絡基建資產分拆到一間新公司，保留40%股權，再將60%股權出售予EQT，預料獲得30億歐羅，有關交易會於大約6至9個月完成。
作價料達259億

今年1月已有報道指，長和冀分拆意大利的電訊網絡資產，並與殷拓就潛在交易進行初步磋商。長和未有回應傳聞，殷拓集團則對報道表示「不予置評」。
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