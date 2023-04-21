Tesla季績遜預期 美股早段曾瀉8%

Tesla於周三美股收市後公佈首季業績，純利按年跌24%，至25.1億美元，稍遜預期的26億美元；經調整每股盈利0.85美元，同遜預期的0.86美元。受業績遜預期拖累，Tesla美股早段曾跌逾8%，低見165.01美元。Tesla行政總裁馬斯克表示，公司將繼續減價刺激電動車需求，又認為公司在財務上可承受減價影響。



期內經調整EBITDA按年跌15%，至42.67億美元；收入按年增24%，至233.3億美元，略低於市場預期的233.5億美元。其中能源業務收入按年飆148%，至15.3億美元，主要由於將儲能系統部署增加360%至3.9GWh；電動車營收按年升18%，至199.63億美元。

毛利率跌至19.3%



Tesla去年掀起電動車減價戰，拖累首季毛利率按年大跌9.77個百分點至19.3%，低於市場預期，並創2020年第4季以來最低水平。馬斯克指，在減價下全球定單量因此激增，形容目前定單過剩。他期望，今年毛利率能夠重返20%水平，又強調是願景而非承諾。



馬斯克表示，美國經濟將在未來12個月迎來逆風，而聯儲局每次加息都等於上調汽車價格。Tesla預計今年交付180萬輛，按年增長約37%。



對於Cybertruck投產進展，馬斯克預期，會在今年第三季末前後交付，揚言Cybertruck是一款令人矚目的產品，好比NBA的名人堂，在市場上非常罕見。

Cybertruck有望下季交付



在本港上市的電動車股亦受累向下，小鵬（9868）挫8.78%，收報37.4元；蔚來（9866）跌5.99%，收報67.55元；理想（2015）跌4.26%，收報92.15元。